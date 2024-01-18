Enerjide acele kamulaştırma

5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
THY bu yıl 8 bin personel alacak
THY bu yıl 8 bin personel alacak
Zam düzenlemesi bugün Meclis'te: Emekliye ek zam farkı şubatta
Zam düzenlemesi bugün Meclis'te: Emekliye ek zam farkı şubatta
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Enerjide acele kamulaştırma

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 09:15, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:16
Yazdır
Enerjide acele kamulaştırma

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'de kurulacak Yahyalı RES Yardımcı Kaynak GES üretim tesisi için gerekli olan ve bilgileri ilgili kararda belirtilen bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Beydağı TM-(Malatya-1-Etibakır) Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Öte yandan, Eşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber