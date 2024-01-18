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Gençler sosyal medya bataklığında

Türkiye'de 3 bin öğrenciyle görüşülerek dijital bağımlılık haritası çıkarıldı. Sosyal medya bağımlılığının akademik başarıyı düşürdüğü, akıllı telefon ve tabletlerin daha çok oyun oynamak için kullanıldığı belirlendi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 09:19, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:20
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Gençler sosyal medya bataklığında

Türk Eğitim-Sen, kağıt kalem testi aracılığıyla veli iznine bağlı olarak 17 ilden 680 ilkokul, 896 ortaokul, 1431 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 7 öğrenci ve 1243 öğretmenle "Türkiye'de Dijital Bağımlılık Araştırma Raporu" hazırladı. Buna göre, ilkokul öğrencilerinin yüzde 67'si tablet, ortaokul öğrencilerinin yüzde 64'ü ve lise öğrencilerinin yüzde 89'u akıllı telefon kullanıyor.

OYUN OYNUYORLAR

İlkokul öğrencilerinin daha çok oyun oynamak, video izlemek için dijital medyayı kullandığı saptandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin ise oyun oynadığı, video izlediği ve sosyal medyada zaman geçirdiği verilere yansıdı.

BAŞARIYI DÜŞÜRÜYOR

Ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça akademik başarılarının anlamlı şekilde azaldığı gözlemlendi. Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı, oyun oynayan öğrencilere göre daha yüksek bulundu.

AİLE İLİŞKİLERİNİ YIPRATIYOR

Yeşilay, 9-12 yaş için günlük en fazla 60-70 dakika, 12 yaş ve üzeri için günlük 120 dakika ekran süresi öneriyor. Veriler dikkate alındığında her eğitim kademesi adına dijital teknolojilerin kullanım süreleri oldukça yüksek tespit edildi. Bunun da aile ilişkilerini zedelediği kaydedildi.

ÖĞRETMEN RAPORU

Öğretmen katılımcıların cinsiyete göre dijital bağımlılıkları da incelendi. Öğretmenlerin sosyal medya, eğitim ve alışveriş yapma amacıyla dijital teknolojileri daha fazla kullandıkları aktarıldı. Buna göre kadın öğretmenlerin dijital bağımlılık, aşırı kullanım durumu puanları erkek öğretmenlerin puanlarından yüksek bulundu. Katılımcıların günlük ortalama 5.25 saat ailesi, günlük ortalama 4.07 saat akranları, 3.57 saat diğer kişilerle vakit geçirdiği belirtildi.

BURCU ŞEN

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