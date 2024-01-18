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Dolar/TL 30,14 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,1430 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 10:45, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:43
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Dolar/TL 30,14 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 30,1316'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 30,1430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,8580'den, sterlin/TL yatay seyirle 38,3870'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 103,2 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının "güvercin" adımlarına piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanmaya devam ederken, Fed'in dün açıklanan "Bej Kitap" raporunda da ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana "çok az" değişiklik gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Para piyasalarında Bankanın martta faiz indireceğine ilişkin öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından yüzde 60'a kadar geriledi.

Yılbaşından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu ifade eden analistler, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç stoku ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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