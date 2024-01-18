İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı N.S'nin da aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 09:45, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:52
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda aralarında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı N.S'nin de bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.