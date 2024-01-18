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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazancıyla 8.074,58 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 13:11, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 13:11
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,21 puan artışla 8.074,58 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.150 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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