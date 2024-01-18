Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor

Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
THY bu yıl 8 bin personel alacak
THY bu yıl 8 bin personel alacak
Zam düzenlemesi bugün Meclis'te: Emekliye ek zam farkı şubatta
Zam düzenlemesi bugün Meclis'te: Emekliye ek zam farkı şubatta
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1950 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 10:14, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:15
Yazdır
Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 1943 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1950 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 330 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün gelen tepki alışlarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 12 dolara çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının "güvercin" adımlarına piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanmaya devam ederken, Fed'in dün açıklanan "Bej Kitap" raporunda da ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana "çok az" değişiklik gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Yılın ilk günlerinden bu yana Fed'in martta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair tahminler, ülkede açıklanan verilerin ABD ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle zayıflamaya devam ediyor.

Para piyasalarında Bankanın martta faiz indireceğine ilişkin öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından bu oran yüzde 60'a kadar geriledi.

Yılbaşından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu ifade eden analistler, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç stoku ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin ve 1990 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber