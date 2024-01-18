DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 10:44, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:45
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Ocak'ta tercihleri alınan 2023-DUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.