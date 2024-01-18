Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
Osmaniye'de, icra memurlarıyla bir iş yerine hacze giden polis, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 12:27, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 12:28
Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir iş yerine hacze giden icra memurları ile iş yerindekiler arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbedede, tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru M.K. (34) bacağından vuruldu.
Yaralı polis memuru, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.