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EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!

EPDK, Konya Ilgın linyit sahasında 2013 yılında Ciner Grubuna verilen ruhsatı 2022 yılında hiçbir yatırım yapılmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Ciner grubu mahkeme başvuru ancak mahkeme EPDK'yı haklı buldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 13:19, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 13:22
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EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!

Ciner Grubu 2013 yılında, Türkiye'nin yerli kömür kaynağı açısından en değerli bölgelerinden biri olan Konya Ilgın linyit sahasında termik santral kurmak için elektrik üretim lisansı aldı. Ciner, 650 milyon dolarlık bir yatırıma tekabül eden 500 MW'lık bir termik santral kuracaktı.

Konya Ilgın linyit sahasındaki rezervlerin kurulacak bir termik santral vasıtasıyla ülke ekonomisine kazandırılması hem yerli üretimin artması hem de tüketicilere yansıyan fiyatlara etkisi açısından büyük önem taşıyordu.

- CİNER 9 YIL BOYUNCA İNŞAAT DAHİ YAPMADI, EPDK LİSANSI İPTAL ETTİ

Ancak Ciner Grubu, 2022 yılına kadar yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi santral inşasına dahi başlamadı. Bunun üzerine EPDK, 27 Ekim 2022 tarihinde Ciner grubunun üretim lisansını iptal etti.

- MAHKEME, EPDK'YI HAKLI BULDU

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre Ciner grubu EPDK'nın kararının iptali için mahkemeye başvurdu ancak mahkeme heyeti EPDK'yı haklı buldu. Mahkeme heyeti, 9 yılı aşkın bir süredir yatırım yapılmadığı gibi santral inşasına dahi başlamaması, Türkiye'nin yerli kaynaklarını bloke etmiş olması sebebi ile EPDK'yı haklı buldu.

- CİNER GRUBU 3 YIL BOYUNCA LİSANS ALAMAYACAK

Bu karar gereğince, Ciner Grubu ve ortakları 3 yıl boyunca elektrik piyasasında lisans alamayacak ve bu alanda yeni bir faaliyette bulunamayacak. Ayrıca 7 milyon 575 bin TL'lik teminatı yanmış olacak.

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