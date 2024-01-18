Kur Korumalı Mevduat'ta erime sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye geriledi.

12 Ocak ile biten haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye yükseldi. Mevduat 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar TL'den 194,6 milyar TL'ye, tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye yükseldi.