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İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aday Tanıtım Toplantısında, AK Parti'li belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 14:49, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 15:12
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İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Erodğan'ın açıkladığı adaylar şu şekilde:

17'si büyükşehir olmak üzere toplam 48 belediye başkanımızı tanıtmak istiyorum.

1-ADANA: Fatih Mehmet KOCAİSPİR Yüreğir Belediye Başkanı.

2-ADIYAMAN: Ziya POLAT - Orman eski Bölge Müdürü

3-AFYONKARAHİSAR: HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY

4-AĞRI: Mehmet Salih AYDIN- Baro Eski Başkanı

5-AKSARAY: Evren DİNÇER - Mevcut belediye başkanı ile yola devam.

6-AMASYA: Mehmet UYANIK

7-ANTALYA: Hakan TÜTÜNCÜ - Kepez Belediye Başkanı

8-ARDAHAN: Yunus BAYDAR- AK Parti eski il başkanı

9-BATMAN: Adil Sebati CEYLAN

10-BAYBURT: Mete MEMİŞ

11-BİLECİK: Mustafa YAMAN - Bayırköy Belediye Başkanı

12-BOLU: Muhammet Emin DEMİRKOL

13-BURDUR: Mehmet ŞİMŞEK

14-ÇORUM: Halil İbrahim AŞGIN - Belediye Başkanımız, yola devam.

15-DİYARBAKIR: Mehmet Halis BİLDEN - Eski TİGEM Genel Müdürü

16-GAZİANTEP: Fatma ŞAHİN - Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Devam edecek...

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