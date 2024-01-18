İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aday Tanıtım Toplantısında, AK Parti'li belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erodğan'ın açıkladığı adaylar şu şekilde:
17'si büyükşehir olmak üzere toplam 48 belediye başkanımızı tanıtmak istiyorum.
1-ADANA: Fatih Mehmet KOCAİSPİR Yüreğir Belediye Başkanı.
2-ADIYAMAN: Ziya POLAT - Orman eski Bölge Müdürü
3-AFYONKARAHİSAR: HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
4-AĞRI: Mehmet Salih AYDIN- Baro Eski Başkanı
5-AKSARAY: Evren DİNÇER - Mevcut belediye başkanı ile yola devam.
6-AMASYA: Mehmet UYANIK
7-ANTALYA: Hakan TÜTÜNCÜ - Kepez Belediye Başkanı
8-ARDAHAN: Yunus BAYDAR- AK Parti eski il başkanı
9-BATMAN: Adil Sebati CEYLAN
10-BAYBURT: Mete MEMİŞ
11-BİLECİK: Mustafa YAMAN - Bayırköy Belediye Başkanı
12-BOLU: Muhammet Emin DEMİRKOL
13-BURDUR: Mehmet ŞİMŞEK
14-ÇORUM: Halil İbrahim AŞGIN - Belediye Başkanımız, yola devam.
15-DİYARBAKIR: Mehmet Halis BİLDEN - Eski TİGEM Genel Müdürü
16-GAZİANTEP: Fatma ŞAHİN - Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Devam edecek...