Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yarıyıl tatili mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline girecek öğrencilere, karnenin, öğrenme yolculuğundaki çabayı ve gelişimi gösterdiğini ancak şahsiyete, karaktere, kıymete değer biçecek ve potansiyeli tam olarak yansıtacak bir işaret olmadığını belirtti.

Bakan Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik mesaj yayımladı.

Mesajında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanırken, öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını ifade eden Tekin, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile çıktıkları eğitim yolculuğunda iyi, ahlaklı, erdemli, kendi medeniyet dünyasına derinlemesine vakıf, dünyayı iyi tanıyan ve her alanda çığır açıcı öncü kuşaklar yetiştirmenin en büyük gayeleri olduğunu vurgulayan Tekin, öğrencilere yönelik şu mesajı paylaştı:

"Sizler, bu aziz milletin geleceği ve umudusunuz. Eğitim hayatınızda gösterdiğiniz kararlılık, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak olan en büyük gücümüzdür. Bu dönem eğitimde attığımız kararlı ve umut verici adımlar sayesinde her biriniz, kendi potansiyelinizi en üst düzeyde kullanabilecek ve hayallerinize ulaşmak için gerekli beceri, bilgi ve fırsatlara sahip olacaksınız. Eğitimdeki bu yenilikler ve iyileştirmeler, sadece bugününüzü değil yarınınızı da şekillendirecek sizleri bilinçli, yetkin ve etkili bireyler olarak yetiştirecektir. Karne, öğrenme yolculuğunuzdaki çabanızı ve gelişiminizi gösteren önemli bir gösterge olsa da şahsiyetinize, karakterinize, nezdimizdeki kıymetinize değer biçecek ve potansiyelinizi tam olarak yansıtacak bir işaret değildir."

Tekin, bilginin çöldeki kum taneleri gibi sonsuz olduğunu belirterek, "Ne çölde bir kum tanesi eksilir, ne de cebimiz o çölü alır. Karne de o çölde sadece bir kum tanesidir. Önemli olan, hayatın her alanında sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olmanızdır." ifadesini kullandı.

- "Tatil kitaplarıyla sosyal duygusal olarak da besleneceksiniz"

Yusuf Tekin, öğrencilere, "Tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı, evdeki küçük işlere yardımcı olmayı ve aile büyüklerinizi ziyaret etmeyi unutmayın." önerisinde bulundu.

Bakanlık olarak yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlence, dinlenme, öğrenme ve etkili iletişim dengesini kurmalarına yardımcı olacak tatil kitapları hazırladıklarını belirten Tekin, "Kitaplarla sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da besleneceksiniz." vurgusunu yaptı.

Bakan Tekin, yarıyıl tatiline ilişkin öğrencilere diğer önerilerini şöyle sıraladı:

"Yarıyıl tatilinizi müze ve ören yerlerini ziyaret etme, kültürel zenginliklerimizi keşfetme, yaşadığınız şehrin tarihi ve kültürel dokusunu daha yakından tanıma fırsatı olarak değerlendirin. Elbette tatil döneminde, teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmanın önemini de hatırlatmak istiyorum. Ekranlar karşısında geçirdiğiniz süreyi sınırlayın. Sınırsız bir şekilde televizyon, bilgisayar ya da internette vakit geçirmeyin. Bu, zihinsel ve bedensel sağlığınız için çok önemli. Kitap okumanın keyfi ve bilgi edinme süreci, ekranların sağlayamayacağı derinlikte bir zenginlik sunar. Bu yüzden tatilinizi kitaplarla dolu, düşünce ve hayal gücünüzü geliştirecek bir serüvene dönüştürün. Sizleri yeni eğitim öğretim döneminde dinlenmiş, yenilenmiş ve hazırlanmış bir şekilde görmek en büyük temennimiz. Bol bol dinlenin, keşfedin ve okuyun."

- "Öğretmenlerle istişare, kritik bir role sahip"

Tekin, yarıyıl döneminde, gösterdikleri özveri ve adanmışlık için öğretmenlere en içten teşekkürlerini sundu.

Bugün bağımsız bir ülkeden, kenetlenmiş bir milletten ve aydınlık yarınlardan söz ediliyorsa, bunun tüm birikim ve gayretini milletin hizmetine vakfeden öğretmenlerin özenli gayretiyle olduğuna işaret eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgi, tecrübe ve irfanıyla gönül ve idrak dünyamızı zenginleştiren sizlerle aynı ideal doğrultusunda mücadele etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Özellikle, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında gösterdiğiniz aktif katılım ve eğitim politikalarımızın şekillenmesine yaptığınız katkılar için sizlere minnettarım. Yeni dönemde de buluşmalarımıza ve diğer tüm istişarelerimize verimli bir şekilde devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Bu istişareler, eğitim camiamızın daha iyi bir gelecek inşa etmesinde kritik bir role sahiptir."

- "Her çocuk eşsizdir ve kendi özel yolculuğuna sahiptir"

Bakan Tekin, eğitimin bilgi, ahlak ve karakter inşasını içerdiğini vurguladığı mesajında, velilere ise şu önerilerde bulundu:

"Karnelerin getirdiği sonuçlar ne olursa olsun, bu sonuçları yapıcı bir şekilde konuşarak çocuklarınıza gelecekteki hedefleri ve nasıl ulaşabilecekleri üzerine rehberlik edin. Çocuklarınıza güvendiğinizi ve onları koşulsuz sevdiğinizi hissettirin. Onlara, başarı ve gelişimin sadece notlarla ölçülmediğini; dürüstlük, çaba ve kararlılık gibi değerlerin de hayatta büyük önem taşıdığını anlatın. Karneler, çocuklarımızın güçlü yönlerini ve gelişmeye açık alanlarını gösteren birer fırsattır. Unutmayın, her çocuk eşsizdir ve kendi özel yolculuğuna sahiptir.

Bu tatil döneminde, sizleri çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz her anı değerli kılmaya davet ediyorum. Onların ilgi alanlarına ortak olun, birlikte yeni şeyler keşfedin ve dünyayı beraber öğrenin. Bu zamanlar, onların merakını canlandıracak, yaratıcılıklarını besleyecek ve aile bağlarınızı daha da güçlendirecek kıymetli anlardır."