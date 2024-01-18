Konya'da öfkeli müşteri iş makinesiyle restoran ve büfeyi yıktı

Beyşehir-Antalya kara yolunun 6. kilometresindeki bir restorana gece müşteri olarak gelen iş makinesi operatörü İ.K. ile restorandakiler arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.

Öfkelenen İ.K. buradan ayrıldıktan sonra gece yarısı çalıştığı kuruma ait iş makinesiyle kapalı olan restorana geldi.

İş makinesi kepçesiyle tesise vurmaya başlayan İ.K, tesisin ana bina ve müştemilatındaki restoranı yerle bir etti.

İ.K. ardından bahçedeki çardak ve iş yeri önündeki büfeyi de iş makinesiyle yerinden sökerek zarar verdi.

Restoranın ana binasında uyuyanlar çıkan sesler üzerine endişeyle dışarı kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

Şikayet üzerine iş makinesi operatörü İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri restoran ve büfede hasar tespit çalışması yaptı.

- "Restoranda içti içti, sonra çalıştığı kurumun kepçesiyle burayı yıkmış"

İşletme şefi Suat Günay, gazetecilere, yaşanan olayın iş yerinde alkol alan bir müşterileri tarafından yapıldığını belirterek, "Restoranda içti içti, sonra çalıştığı kurumun kepçesiyle burayı yıkmış." dedi.

Günay, olayın yaşandığı anlarda kapalı olan iş yerinin ana binasında yatılı kalanlar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes sesi duyunca can havliyle kaçmış. Çok şükür ölü, yaralı yok. İki masa arasında tartışma oldu o kadar. Herkes gittikten sonra gelmiş yıkmış. Ağız tartışması var. Sonra gitti, bir şey yoktu. Buraları iş makinesiyle 5 dakikada yıktı, sonra tekrar gitti. Kendisinden şikayetçi olduk, yakalandı. Burada yıkıma uğrayan salon, restoranın lavabosu, çardak ve iş yeri önündeki büfe var."