Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı

Yerlikaya paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, yarın aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir'de turuncu kodlu uyarıda bulunurken, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net