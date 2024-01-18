NARKOGÜÇ-44 Operasyonu çerçevesinde 50 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ve devam eden NARKOGÜÇ-44 Operasyonu çerçevesinde 52 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, 50 kişinin tutuklandığı 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararının verildiği bilgisini ekledi.

Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını ifade eden Bakan yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, "torbacı" olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen ve devam eden "NARKOGÜÇ-44" operasyonunda; gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu."