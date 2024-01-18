Öğrenciye hakaret ve darptan yargılanan öğretmene para cezası

SpaceX'ten açıklama: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu yapılacak mı?
SpaceX'ten açıklama: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu yapılacak mı?
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
THY bu yıl 8 bin personel alacak
THY bu yıl 8 bin personel alacak
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Öğrenciye hakaret ve darptan yargılanan öğretmene para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğrencisini darbedip hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmene 3 bin lira adli para cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 17:32, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 17:37
Yazdır
Öğrenciye hakaret ve darptan yargılanan öğretmene para cezası

Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan öğretmen C.D. ile mağdur M.H.Y. ise duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık C.D'nin, mağdur M.H.Y'yi "basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir ölçüde yaraladığı" gerekçesiyle 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmasını, hakaret suçundan ise beraatini talep etti.

Katılan avukatı mütalaaya karşı diyeceklerinin bulunmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise katılanda travmatik bulguya rastlanmadığını savunarak, "Katılan, raporda da belirtildiği gibi beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek, ifade edebilecek durumdadır. Ama görüntü kayıtları incelendiğinde gülüşmelerin yaşandığı, herhangi bir karşı koymanın gerçekleşmediği, tanık beyanlarından da şaka amaçlı eylemde bulunup gülüşmeler yaşandığı sabittir." diye konuştu.

Mahkeme, sanığın, hakaret suçundan beraatine, basit yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verdi.

- Olay

Kocaeli'de 10 Haziran 2022'de, İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) darbettiği anların başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yer alması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber