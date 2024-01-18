SpaceX'ten açıklama: Fırlatmaya iki saatten az süre kaldı

SpaceX tarafından Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı" denildi.