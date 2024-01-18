Traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü
Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 19:07, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 19:16
Sabri Turhan'ın (49) kullandığı 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Aksaray kara yolu Altunhisar mevkisinde S.A. idaresindeki traktörün arkasına takılı tarım aletine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, Niğde Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Turhan yaşamını yitirdi.
Turhan'ın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.