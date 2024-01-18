Bakan Tunç, basın mensuplarına saldıran şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediye Başkanlığında çalışan görevlilere yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapıldığını, bu esnada habercilik görevini yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'ın saldırıya uğradığını anımsattı.

Saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, "Olay sebebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılarak tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir." ifadelerini kullandı.