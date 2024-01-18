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Akaryakıt yüklü tanker devrildi: Çorum-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Tankerden yola dökülen akaryakıt nedeniyle Çorum-Ankara karayolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 20:26, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 20:27
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Akaryakıt yüklü tanker devrildi: Çorum-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Göksel A. yönetimindeki akar yüklü tanker, Çorum-Sungurlu karayolu üzerindeki Arifegazili köyü çıkışında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda refüje devrildi. Yan yatan tankerde bulunan akaryakıt yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorum-Ankara karayolu, karşı çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılırken güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Tankerde bulunan akaryakıtın yola akmaya devam etmesi nedeniyle patlama riskini göz önünde bulunduran ekipler, bölgedeki tüm elektrik akımı keserken, tankerde akmaya devam eden akaryakıtı boşaltmak için Kırıkkale'den başka bir akaryakıt tankerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

Yaklaşık iki saattir ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara-Samsun karayolu güzergahını kullanan araçlar Çorum çıkışı ve Sungurlu Boğazkale kavşağında bekletiliyor. Ankara yönünden gelen araçlar Boğazkale-Alaca karayolu güzergahına yönlendirildiği öğrenildi.

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