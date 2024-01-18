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AK Parti'nin Ankara Adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 20:37, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 20:41
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AK Parti'nin Ankara Adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi adayının Turgut Altınok olduğunu duyurdu. Altınok adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti'nin Ankara İl Başkanlığı binasının önünde toplanan vatandaşları seslendi. Ankara'nın hak ettiği yerde olmadığını belirten Altınok, "Ankara'da yapılan anketler var, Altınok olsun oy vereceğim diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği hizmetleri alacak. Ankara milli mücadelemizin başkenti, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin başkenti, Ankara'mız hak ettiği yerde mi, değil. Layık olduğu yerde mi, değil, Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız birçok eserler ve birçok hizmetlerle. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Herkesin hizmetkarı olacağız. Bütün şehrin hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımızın vereceği oya iradesine saygı göstereceğiz. Falan partinin belediye başkanıdır diye hiçbir ayrım yapmayacağız. Bütün Ankara'yı ilmik ilmik, dantel gibi nakış nakış eserler ve hizmetlerle öreceğiz" dedi.

"Herkese her kesime dokunacağız"

Keçiören'de yaptığı eserlere değinen Altınok, "Bu eserlerimizi yakında hizmetlerimiz açıklayacağız tabii ki. Yani 100. yılı Cumhuriyetimizin devirdik, ikinci yüzyılda Başkentimizi Atatürk'ün söylediği gibi 'Ülkelerin tekamülü şehirlerin medeniyetinden geçer' dolayısıyla bu kadim şehri, nice eserler ve nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak, hayal edilemeyen hizmetler. Ama bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Söz verip yapmayanlardan değil, verdiğimiz her sözü yapacağız. Biliyorsunuz Keçiören Ankara'da en çok gecekondusu olan ilçeydi. Bir gecekondu şehrinden birçok güzelliklerin merkezi haline getirdiğimiz bir şehir oldu. Gecekondu problemini çözdük Ankaramızın akciğeri oldu. Bir turizm merkezi oldu. Nice eserler nice hizmetler yaptık. Az bütçeyle bunları yaptık. Keçiören Ankaramızın nüfus olarak altıda biridir fakat bütçemiz Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin kırk beşte biridir. Bu bütçeyle Büyükşehirden daha çok iş eser ve hizmet yaptık. 45'in üstü bütçeyle düşünün Ankara'ya nice hizmetler, nice eserler yapacağız. Herkese her kesime dokunacağız. Sosyal belediyeciliğimiz olacak. İnşallah 21. yüzyılın o muhteşem bir dünya başkenti yapacağımız projelerimizi yakın bir zamanda basın ve medyayla kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

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