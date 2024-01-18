Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesinin 'yüzde 2'lik sendika üyeliği barajına' ilişkin tartışmalı kararı, kamu görevlileri sendikacılığı alanında baştan beri eksik bırakılan evrensel ilkelerde karşılığı, işçi sendikalarında pratiği olan ve her fırsatta dile getirdiğimiz dayanışma aidatının hayata geçirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir." ifadesini kullandı.

Yalçın, 4688 sayılı Kanun'da günün şartlarına, evrensel ilkelere, örgütlenme özgürlüğüne dair eksikliklerin görülerek, yetkinin hukukunu koruyan köklü değişikliklerin yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"7. Dönem Hakem Kurulu kararında yer alan '4688'in değiştirilmesi' hükmümüz, palyatif düzenlemeler yerine bir bütün olarak ele alınacak şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde birlikte çalışılarak yasal düzenleme acilen yapılmalıdır."