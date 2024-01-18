Bursa'da gürültü kavgasına tutuşan kızlar saç baş birbirine girdi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gürültü nedeniyle tartışma yaşayan iki kız, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Taraflardan biri yere düşürdüğü kızı tekmelerken, kavgayı araya giren mahalleli ayırdı. O anlar kamerayla kayda alınırken, olayda yaralanan olmadı.