Bursa'da gürültü kavgasına tutuşan kızlar saç baş birbirine girdi
Bursa'da gürültü nedeniyle tartışmaya yaşayan iki kız saç baş birbirine girdi. Kavgayı mahalleli ayırırken o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 21:41, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 22:51
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gürültü nedeniyle tartışma yaşayan iki kız, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Taraflardan biri yere düşürdüğü kızı tekmelerken, kavgayı araya giren mahalleli ayırdı. O anlar kamerayla kayda alınırken, olayda yaralanan olmadı.