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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda Trendyol Süper Lig'den 13, Trendyol 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 23:19, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 23:20
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.

Teksüt Bandırmaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerken, Gençlerbirliği de Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 2-1 yenerek tur atladı.

- TFF 2. Lig'in tek temsilcisi Anagold 24Erzincanspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig'den yoluna devam eden tek ekip Anagold 24Erzincanspor oldu.

Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlı takım, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 7-6 kazanarak üst tura yükselmeyi başardı.

Son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının sonuçları şu şekilde:

VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 3-1

Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Boluspor: 1-0

Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 1-3 (Normal süre 1-1)

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-2 (Penaltılar: 6-7)

Fenerbahçe-Adanaspor: 6-0

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: 3-2

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 2-1 (Normal süre 1-1)

Trabzonspor-Manisa FK: 3-1

Galatasaray-Ümraniyespor: 4-1

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