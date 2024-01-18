Tırın patlayan lastiğini değiştirirken aracın çarptığı 2 kişi öldü

Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 67'nci kilometresinde, 06 EHH 987 plakalı tırın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan Cafer Karakuş (56) ve oğlu Yusuf Eren Karakuş'a (18) plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen başka bir araç çarparak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Cafer Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Yusuf Eren Karakuş ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri kazaya karışıp kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.