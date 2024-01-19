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2024 bütçesinde burslara 50 milyar TL kaynak

Bu yıl bütçenin yüzde 15'i eğitim harcamalarına ayrıldı. Yükseköğretim kurumlarına ayrılan ödeneğin büyüklüğü yarım trilyonu aşarken, burs ve öğrenim kredisi için 49,8 milyar lira, taşımalı eğitim ve yemek yardımı programı için 31,9 milyar lira ayrıldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 07:57, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 07:38
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2024 bütçesinde burslara 50 milyar TL kaynak

Türkiye'de genel bütçeden eğitime ayrılan pay her yıl artıyor. 2023'te 435,3 milyar lira olan Milli Eğitim Bütçesi, yüzde 150,4 artışla 2024 yılında 1 trilyon 90,2 milyar liraya yükseldi. Bu rakama 524 milyar liralık yükseköğretim kurumları ödeneği de dahil edildiğinde bütçeden eğitime ayrılan toplam kaynak 2024'de 1 trilyon 615,2 milyar lira oldu. Böylece 2024 yılı bütçesinin yaklaşık yüzde 15'i eğitime ayrılmış oldu.

3,7 MİLYAR LİRA HARÇ DESTEĞİ

Öğrencilerin faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 49,8 milyar lira, taşımalı eğitim ve yemek yardımı programı için 31,9 milyar lira ayrıldı. Engelli çocukların faydalanacağı eğitim programları için 31,5 milyar lira ödenek oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda barınan öğrencilerin barınma ve beslenme giderleri için 7,1 milyar lira ayrıldı. Ücretsiz kitap dağıtımı kapsamında 8,4 milyar liralık ödenek tahsis edildi. Özel okul desteği kapsamında da 3,1 milyar lira kaynak oluşturuldu. Üniversitelerde uygulanan harç desteği kapsamında da 2024 yılında 3,7 milyar lira destek verilecek.

Öğretmen başına 12 öğrenci

2024 yılında yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarı aylık 2 bin lira, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs tutarı ise bin 514 lira oldu. Yurt yatak kapasitesi 2022 yılı sonunda 850 bin iken 2023 yılı sonu itibarıyla 106 bin 580 artırılarak 956 bin 580'e ulaştı. Son 21 yılda bu alanda yüzde 425'lik bir artış sağlandı. Yurt yatırımları için 2024 yılında 10,8 milyar lira kaynak ayrıldı. 2003 yılından bu yana 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldı. Bu sayede öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında önemli iyileşmeler sağlandı. 20 yıl önce öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28 iken bu yıl 16'ya düştü. Aynı dönemde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortaöğretimde 18 iken 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda 12'ye düştü. Ücretsiz ders kitabı uygulaması ile bugüne kadar 3,9 milyar adet ders kitabı dağıtıldı.

Uğur Duyan

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