81 ilde operasyon: 3 bin 209 firari yakalandı

Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
Ara eleman aranan eleman oldu
Ara eleman aranan eleman oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi
AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

81 ilde operasyon: 3 bin 209 firari yakalandı

81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik devam eden "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 08:33, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 08:33
Yazdır
81 ilde operasyon: 3 bin 209 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinın yakalandığını duyurdu.

0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 187 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs Çember -11 operasyonlarıyla yakalandı.

Hırsızlıktan 200 şahıs, dolandırıcılıktan 163 şahıs, yağmadan 105 şahıs, adam öldürmeden 39 şahıs, cinsel suçlardan 39 şahıs, narkotik suçlarından 567 şahıs, terörden 74 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 389 şahıs olmak üzere ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 209 şahıs "Çember -11" operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştin operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber