Motorine büyük zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.06 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.87 liradan satılıyor..