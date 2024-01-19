Motorine büyük zam bekleniyor
Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 08:50, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 08:53
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.06 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.87 liradan satılıyor..