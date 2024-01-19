Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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