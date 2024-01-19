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Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Hafta sonu ülke genelinde sağanak, karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Hava sıcaklıkları kuvvetli yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 09:58, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 10:09
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Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış görülecek. Yağışların Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Aynı gün rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü, ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kalan kesimlerde sağanak şeklinde olacak. Karla karışık yağmur ve kar yağışının İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın güneyi ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olacağı öngörülüyor. Aynı gün rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren 6 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi, bu düşüşle birlikte kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

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