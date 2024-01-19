Brent petrolün varil fiyatı 79,03 dolar

Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
Ara eleman aranan eleman oldu
Ara eleman aranan eleman oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi
AK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildi
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Bakan Tekin'den velilere yarı yıl tatili önerisi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya'dan 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
Kart, şifre ve kodların satışına KDV uygulanacak
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
MEB'den sömestir kararı: Ev ödevi vermeyin spora ve sanata yönlendirin
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
Erdoğan: CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
EPDK'dan Ciner Grubuna 650 milyon dolarlık şok!
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 79,03 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 10:17, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 10:32
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün 79,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 79,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin öngörülerin yanı sıra Kızıldeniz'de artan gerginliğin etkisiyle karışık seyir izliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) dün yayımlanan raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artarak 103 milyon 500 bin varile ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, küresel petrol talebinin de bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 103 milyon varile çıkacağının öngörüldüğü bilgisi verildi.

Bu öngörüler, piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin talep görünümüne ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı. Benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 100 bin varil arttı.

Ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarının arttığını gösteren veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep görünümünde belirsizliğe yol açtı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik de talep görünümünü olumsuz etkiliyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun Bankanın yüzde 2 hedefine doğru indiğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini ve üçüncü çeyreğe kadar faiz oranlarının düşürülmesini beklemediğini yineledi.

Bostic, enflasyonun beklediğinden daha hızlı yavaşladığına dair ikna edici kanıtlar olursa temmuzdan önce faiz indirimlerine başlamaya açık olduğunu belirtti.

- Kızıldeniz'deki hareketlilik fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün gece Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Kızıldeniz'deki gerilim, küresel tedarik zincirinde kriz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,83 ile 81,80 dolar aralığının direnç, 77,86 ile 75,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber