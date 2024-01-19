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MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası'nın yayımladığı 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon beklentisi ocak ayında yüzde 42,04 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu doları/TL beklentisi ise, 40 TL oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 10:30, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 10:44
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MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04 oldu.

TCMB Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 - 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 - 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25'inin beklentilerinin yüzde 33,00 - 36,99 aralığında, yüzde 47,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 40,99 aralığında, yüzde 30,51'inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 - 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86'sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00'ının beklentilerinin yüzde 22,00 - 27,99 aralığında, yüzde 13,79'unun beklentilerinin yüzde 28,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Politika faizi beklentisi yüzde 45 oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 40

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40,00 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,4

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."

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