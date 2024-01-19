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AYM 3 siyasi partinin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti

Anayasa Mahkemesi, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 10:43, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 10:44
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AYM 3 siyasi partinin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu partilerin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

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