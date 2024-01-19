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Altının gramı 1970 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 11:02, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 11:03
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Altının gramı 1970 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,84 yükselişle 1959 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 28 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini, söz konusu risklerin emtia fiyatları üzerinde oynaklığı arttırdığını kaydetti.

Orta Doğu'da tansiyon yüksek kalmaya devam ederken, dün gece Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Öte yandan, analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu, dünya genelinde yılbaşına doğru mart ayında başlamak üzere güçlenen "güvercin" fiyatlamaların günden güne güç kaybetmeye devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 55 seviyesine inerken, faiz indirimi yönündeki fiyatlamalar geçen hafta sonundan bu yana yaklaşık 20 baz puan geriledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.

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