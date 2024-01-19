Dolar/TL 30,19 seviyesinden işlem görüyor

Dün 30,11-30,20 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 30,1328'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 30,1920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,8840'dan, sterlin/TL yatay seyirle 38,2930'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 103,4 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini kaydederek, bu durumun varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Bugün, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin izleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.