Kız arkadaşını uzi ile yaralayan şüpheli tutuklandı
Bayrampaşa'da, kız arkadaşı Nazlı E'yi uzun namlulu silahla yaralayan Eliz K. tutuklandı.
Altıntepsi Mahallesi'nde uzun namlulu silahla ateş ettiği kız arkadaşı Nazlı E'yi (24) ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Eliz K'nin (25) işlemleri tamamlandı.
Şüphelinin, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.
Öte yandan, yaralı Nazlı E'nin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bayrampaşa'da 17 Ocak'ta Eliz K, uzun namlulu silahla ateş ettiği kız arkadaşı Nazlı E'yi ağır yaralamış, genç kız hastanede tedavi altına alınmıştı. Polis ekiplerince evinde uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli hastanenin çevresinde yakalanmıştı.
Şüpheli ifadesinde, 4 mermi isabet eden kız arkadaşını şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etmişti.