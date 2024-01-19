Namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekti

Olay dün öğle saatlerinde Maltepe'de bulunan bir camide meydana geldi. Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti.

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