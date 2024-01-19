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İzmir'de 2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde, reklam tabelası asmak için vinç yardımıyla bir plazanın 10'uncu katına çıktıkları öne sürülen 2 işçinin, vinç zincirinin kopması sonucu aşağı düşerek ölmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan vinç sahibi ve vinç operatörü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 13:20, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 13:22
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İzmir'de 2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama

Olay, dün gece saatlerinde Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ve Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı. Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vinç sahibi ve operatörü tutuklandı

Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de vincin zinciri koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

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