Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 13:45, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 13:46
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.