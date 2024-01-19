ABD ile İsrail arasında 'Filistin devleti' anlaşmazlığı

İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırıları 105. günde devam ederken, Washington-Tel hattında "Filistin devleti" anlaşmazlığı yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında savaş sonrası planlara değindi. Netanyahu, savaştan sonra bir Filistin devletinin kurulmasını kabul etmediğini, bunu ABD yönetimini de bildirdiğini söyledi. Netanyahu, İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklar üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerektiğini, bunun da gelecekte kurulması planlanan "Filistin devletinin" topraklarını içerdiğini işaret etti. Netanyahu, "İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm bölge üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerekiyor. Bu da (Filistin'in) egemenlik fikriyle çelişiyor. Ne yapabiliriz? Bu gerçeği ABD'li dostlarımıza söyledim ve İsrail devletini tehlikeye atacak bir gerçeği bize dayatma girişimini engelledim" ifadelerini kullandı.

ABD: "Gazze'nin yeniden işgal edilmediği bir yönetim istiyoruz"

Netanyahu'nun açıklamalarına Washington'dan yanıt gecikmedi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in olaylara "açıkça" farklı baktığını ifade etti. Kirby, "Filistinlilerin bağımsız bir devlette barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz" dedi. ABD'nin savaştan sonra Gazze'nin nasıl olacağı konusundaki görüşünün "son derece net" olduğunu söyleyen Kirby, "Gazze'de, Filistin halkının isteklerini temsil eden, nasıl göründüğü konusunda onların oy ve söz hakkına sahip olduğu ve Gazze'nin yeniden işgal edilmediği bir yönetim istiyoruz" şeklinde konuştu. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki devletli çözüme yönelik "çalışmayı bırakmayacağını" vurguladı.

"Zorlukları bir Filistin devleti kurulmadan çözmenin bir yolu yok."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, bölgedeki sorunların Filistin devleti kurulmadan çözmenin "hiçbir yolu" olmadığını ifade etti. Miller, "Gazze'nin yeniden inşa edilmesi, Gazze'de yönetim kurulması ve Gazze'nin güvenliğinin sağlanması gibi kısa vadeli zorlukları bir Filistin devleti kurulmadan çözmenin bir yolu yok. İsrail'in kuruluşundan bu yana karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için tarihi bir fırsata sahip olduğunu düşünüyorum ve bu fırsatı değerlendireceğini umuyoruz" dedi.