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BM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'i çocuk ve kadın

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 14:38, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 14:39
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BM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'i çocuk ve kadın

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sunghay, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70 kadın ve çocuk." dedi.

Gazze'de en az 61 bin 500 kişinin yaralandığını belirten Sunghay, binlerce kişinin ise hala enkaz altında olduğunu ve çoğunun öldüğünün varsayıldığını kaydetti.

Sunghay, hafta başından bu yana Gazze'de olduğunu belirterek binlerce kişinin çaresiz durumda Refah Sınır Kapısı'na gelmeye devam ettiğini ve ellerine geçen her türlü malzemeyle derme çatma barınaklar kurduğunu ifade etti.

Gazze'nin ortasına ve Han Yunus bölgesine yönelik ağır bombardımanın Refah Sınır Kapısı'ndan açıkça görülebildiğini vurgulayan Sunghay, gecelerin, Gazzeliler için "en korkutucu" vakit olduğunun altını çizdi.

İsrail tarafından tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan kişilerle görüştüğünü de aktaran Sunghay, bu kişilerin, İsrail güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde 30 ila 55 gün alıkonulduğunu, dövüldüğünü ve işkenceye varabilecek muameleye maruz kaldıklarını anlattığını söyledi.

Sunghay, "İsrail, tutuklanan veya gözaltına alınan herkesin, uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk normları ve standartlarına uygun şekilde, özellikle de hukuki süreç haklarına tam saygı gösterilerek muamele görmesini sağlamak için acil adımlar atmalı." diye konuştu.

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