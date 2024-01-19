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TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor

Yerli ödeme sistemi TROY'a geçiş yapmak isteyen kredi kartı ve banka kartı kullanıcıları başvurularına sonuç alamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 14:58, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 14:59
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TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor

Türkiye'de son dönemde binlerce vatandaş, kredi kartları ve banka kartlarında yerli ödeme sistemi TROY'a geçiş yapmak üzere bankalara başvuru yaptı. Bu süreçte gecikme yaşayan ve aylardır başvuruları sonuçlanmayan vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki göstermeye başladı.

Sosyal medya platformlarından başlatılan tepkiler büyüdü. Birçok vatandaş çalıştığı bankaya başvuru yaptığını ve aylardır cevap alamadığını, yetkililere ulaştığında 'yoğunluktan ötürü işlemlerin yavaş ilerlediği' cevabı aldıklarını ifade ettiler. Bazı kullanıcı yorumlarında, bankaların mevcut ödeme altyapısını iptal etmeden ikinci kart olarak TROY ödeme sistemli kartı gönderdiği ve iki kart için ücret istediği belirtildi.

Yıllık komisyon tutarı 135 milyar lira

Öte yandan Türkiye'de kullanılan global ödeme sistemi Mastercard ile Visa'nın Türkiye'de bir yıllık komisyon tutarı dikkat çekti. Paylaşılan bilgilerde Mastercard ve Visa'nın Türkiye'de kredi ve banka kartı işlemlerinde elde ettiği bir yıllık komisyon tutarı 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamın TL karşılığı güncel kurla yaklaşık 135 milyar lira olarak hesaplandı.

Cari açığın yüzde 10'una isabet ediyor

Uzmanlar yerli ödeme sisteminin yaygınlaşmasıyla bu kazancın Türkiye sınırları içerisinde kalacağı belirtirken, bahsedilen tutarın Türkiye'ye ekonomik alanda fayda sağlayacağını belirtti. Türkiye 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 43 milyar 605 milyon dolar cari açık verdi. Küresel ödeme altyapı sistemlerinin Türkiye'den sağladıkları gelir 11 aylık cari açığın yüzde 10'una isabet ediyor.

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