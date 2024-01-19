TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Edirne istikametinde seyir halinde olan İ.B. yönetimdeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç, Kınalı Gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle E.Y. yönetimindeki 06 LYT 79 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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