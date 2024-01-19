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Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Batı'yı eleştirerek ''Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler.'' dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 16:13, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 16:26
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Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde ''Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni''nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Alman Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetti.

''FAŞİST YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI''

Batı'yı eleştiren Erdoğan, ''Batılı ülkelerin artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Faşist yüzleri ortaya çıktı. Zulmü engelleyecek tek bir adım dahi atmadılar. Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler.'' ifadelerini kullandı.

DONANMAYA 4 YENİ GEMİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz. Gemilerimizle donanma gücümüz artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi denizde ikmal muharebe destek gemisi istif sınıfı fırkateyn yeni tip denizaltı gurur abidesi olan projelerimizden birkaçıdır. Çatışmaların sona erdirilmesi için de gayret sarf ediyoruz. Bundan 2 yıl önce çatışmaların ilk aylarındayken Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul sürecinin önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu süreç hedefine ulaşabilseydi bu kadar yıkım yaşanmamış olacaktır. Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

''İSRAİL'E DESTEK VERENLERİ İBRETLE İZLİYORUZ''

İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi. Benzer pişmanlık Gazze'deki trajedi için de yaşanacaktır. İsrail'in katliamlarına göz yumanlar yarın keşke demekten kurtulamayacaktır. Çoğu çocuk ve kadın masum Gazzeli'nin katli başta olmak üzere 100 bin kişinin canını yakanlar bunların yakıcı sonuçlarıyla yüzleşeceklerdir. İsrail'e destek verenleri ibretle izliyoruz. Açık konuşmak gerekirse en son kötü sınavlarını Gazze meselesinde veren Batılı ülkelerin artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Faşist yüzleri ortaya çıktı. Zulmü engelleyecek tek bir adım dahi atmadılar. Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler.

''TERÖRE KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ''

Sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabiliyoruz. Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz."

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