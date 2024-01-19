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Ticaret Bakanı Bolat: KKTC'ye yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Çalışma ziyareti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin KKTC'deki 360 milyon dolarlık yatırımlarını yeterli bulmadığını belirterek "KKTC'ye yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 17:05, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 17:06
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Ticaret Bakanı Bolat: KKTC'ye yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Beraberindeki Bakan Yardımcıları, Bakanlık bürokratları ve 150 kişilik iş insanı heyeti ile Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı'na katılan Ticaret Bakanı Bolat, toplantının ardından KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile "Ortak Komite Mutabakat Zaptı", iki ülke arasında İşbirliği Protokolü ve "KKTC'ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolat, Türkiye'nin KKTC'deki 360 milyon dolarlık yatırımlarını yeterli bulmadığını belirterek "KKTC'ye yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret hacminin 2,5 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, ticaret hacmini gelecek yıllarda artırmanın yanı sıra KKTC'nin bu ticaretten aldığı payı genişletmenin, asıl amaçlarından biri olduğunu kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin KKTC'nin bağımsızlığına önem verdiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra kendi haklarımızı savunurken gösterdiğimiz çabayı, KKTC için de göstermekten çekinmiyoruz. Bu minvalde, KKTC'ye karşı uygulanan uluslararası kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik katkılarımız her zaman olduğu gibi devam edecektir. Bu yolda, amaç birliği yaptığımız Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle hareket edecek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız."

- KKTC esnafına kredi müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC esnafına kredi müjdesi vermek istediğini; Türkiye'nin KKTC esnafına 2024 içinde 150 milyon liralık TESKOMB kredisi sağlayacağını açıkladı.

Bolat, firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin liralık kaynağın, 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla sağlanarak esnafın finansmana erişmesini temin edeceklerini aktararak "KKTC'ye yapmış olduğumuz bu çalışma ziyaretinin hayırlara vesile olmasını diler, her birinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- KKTC Bakanı Amcaoğlu'ndan Türkiye'ye teşekkür

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu da bu topraklarda var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türkü'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin önderliğinde çıktığı bu yolda başarıya ulaşacağına olan inancını dile getirerek Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Amcaoğlu, KKTC'nin ihracatının, üretiminin, üretim modellerinin geliştirilmesiyle ilgili atılacak adımların tamamlanması konusunda uzun zamandır çalıştıklarını anlatarak Türkiye vizyonunun KKTC'nin dünyaya kapılarının, ihracat ve üretimle açılabilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

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