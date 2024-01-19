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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 61 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 61 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 17:28, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 17:29
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 61 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 949 bin lira, en yüksek 2 milyon 62 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 61 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 47 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 354 bin 706,56 lira, işlem miktarı ise 892,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 876 milyon 7 bin 578,86 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Özak Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.047.000,002.109,50
En Düşük1.949.000,002.015,00
En Yüksek2.062.450,002.135,00
Kapanış2.061.000,002.134,40
Ağırlıklı Ortalama2.007.473,332.113,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.818.354.706,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)892,62
Toplam İşlem Adedi37

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