Osmaniye'de engelli vatandaşa şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polise başarı belgesi

Erdoğan, Yalova İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı
Erdoğan, Yalova İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Togg T10X için genel siparişler yarın başlıyor
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
MB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı 'Kesenin ağzını açın' iddiasını yalanladı
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Bakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
Eğitime iki haftalık ara! Bakanlıktan 'ödev' uyarısı
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
'Emekliler Yılı'nda ilk güzel haber esnafa
Ara eleman aranan eleman oldu
Ara eleman aranan eleman oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
MB Başkanı Erkan'dan ailesi ile ilgili iddialara açıklama
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Ali Yalçın'dan AYM'nin 'sendika üyeliği barajı' kararıyla ilgili açıklama
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece Belediyesine rüşvet operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Osmaniye'de engelli vatandaşa şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polise başarı belgesi

Osmaniye'de tekerlekli sandalyedeki bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polis memuru, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 17:29, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 17:30
Yazdır
Osmaniye'de engelli vatandaşa şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polise başarı belgesi

Vali Erdinç Yılmaz, 16 Ocak'ta tekerlekli sandalyeyle Valiliğe gelen yaşlı bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen Valilik Koruma Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Polis memuruna davranışından dolayı teşekkür eden Vali Yılmaz, "Polis memurumuz yaptığı davranışla vicdanımızın sesi oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ben, Türk Polis Teşkilatının polislerimizin hepsinin senin gibi yardımsever olduğuna yürekten inanıyorum. Bu milletin evladına yakışan bir davranıştı. Tebrik ediyorum." dedi.

Polis memuru Mehmet Yılmaz da görevinin gereğini yaptığını belirterek, "Biz her zaman engelli vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Bu bizim zaten asli görevimiz, yapmamız gereken şeydir. Halka hizmet, hakka hizmettir." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Vali Yılmaz, polis memuruna başarı belgesi verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber