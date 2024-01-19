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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybederek 7.996,70 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 18:25, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 18:35
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,92 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları, ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar ile ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Gelecek hafta ECB ve BoJ'un faizleri sabit tutmasının beklendiğini söyleyen analistler, yatırımcıların ECB Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarından bankaların ileriki dönemdeki para politikalarına ilişkin ipuçları arayacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

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