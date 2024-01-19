Ankara'da tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere yüksek miktarda faiz uygulayarak senet karşılığı para verdiklerini, borcunu ödeyemeyenleri ve ailelerini tehdit ederek cebir yoluyla tahsilat yaptıklarını tespit etti.

Zanlıların, annesi ve kendisinin hastalığı sebebiyle ekonomik sıkıntısından faydalandıkları bir mağdura 15 bin lira karşılığında 200 bin liralık senet imzalattıkları, icra yoluyla muvafakatname verdirerek bir kişinin emekli maaşına el koydukları ve bu yöntemlerle toplam 16 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

Şüphelilerden 3'ünün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2022 yılında düzenlediği operasyon sonucu "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik ve nitelikli yağma" suçlarından tutuklandıkları, 5 ay sonra adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildikleri ve tefecilik faaliyetlerine aynı şekilde devam ettikleri öğrenildi.

Toplanan kanıtlar sonrasında 6 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı, diğer şüphelinin ise cezaevinde olduğunu belirledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.