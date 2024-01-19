Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin sosyal inceleme başlatıldığı, konunun yakından ve titizlikle takip edildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 19:49, Son Güncelleme : 19 Ocak 2024 19:50
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından ivedilikle sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.
Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.